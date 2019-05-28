Kaymakam Sayar, Mehmetçikle iftar yaptı

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki iftar yemeğine, Kaymakam Fatih Sayar’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Çil, rütbeli personel ve erbaşlar katıldı.

İftar yemeğinde sonra askerlerle sohbet eden Kaymakam Sayar, huzur ve asayişi sağlamak adına 24 saat görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Vatan savunması için görev yapan Mehmetçikle bir arada bulunmaktan ve aynı sofrada iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sayar, “Kutsal bir görevi kahramanca ve fedakarca icra eden Mehmetçiğimizle aynı iftar sofrasında bulunmak çok önemli. Allah ekmeğimize suyumuza göz dikenlere fırsat vermesin. Ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmayı temenni ediyorum. Görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, kaymakamlık kapılarının bütün vatandaşlara olduğu gibi tüm jandarma personeline de açık olduğunu sözlerine ekledi.

