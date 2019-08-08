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Kaymakam Sayar, Gürpınar’a atandı

Yaklaşık 2 yıldır Ekinözü Kaymakamı olarak görev yapan Fatih Sayar, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van’ın Gürpınar Kaymakamlığı’na atandı.

Kaymakam Sayar, Gürpınar’a atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesi Kaymakamı iken 2017 yılında Ekinözü Kaymakamı olarak atanan Fatih Sayar da, görev yeri değişen kaymakamlar arasında yer aldı. 2 yıldır Ekinözü’nde görev yapan Kaymakam Sayar’ın yeni görev yeri Van’ın Gürpınar ilçesi oldu. Kaymakam Sayar’ın yerine atanacak isim ise henüz belli olmadı. 

Fatih Sayar kimdir?

 1984 yılında İstanbul'da doğan Kaymakam Fatih Sayar, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Sayar, girdiği kamu sınavlarında başarılı olarak Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcılığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müfettiş Yardımcılığı yaptı. 2010 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine Hakkari Kaymakam Adayı olarak başlayan Sayar, Hakkari Valiliğinde il stajını, Trabzon-Akçaabat'ta Kaymakam refikliğini, Adıyaman'da teftiş stajını yaptı. İzmir-Kiraz, Ankara-Kalecik, Çankırı- Korgun ve Eldivan ilçelerinde Kaymakam vekilliği yapan Sayar, yabancı dil eğitimi için 1 yıllığına Amerika-Maryland eyaleti Towson Üniversitesi’nde bulundu. Afyonkarahisar-Evciler Kaymakamlığı görevini yürütürken İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri 2017 Yaz Kararnamesi ile Ekinözü Kaymakamlığı’na atanmıştı. Aslen Ağrı Patnoslu olan Sayar, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

 

 


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Xmen 2 hafta önce

Neden bu kadar sık yer değiştirme olmuş,.. 2010 yılında kaymakam olmuş....tarihler çok önemli ....

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