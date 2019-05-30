Kaymakam Sayar, Emniyetle iftar yaptı

İlçedeki güvenlik görevlileri ile birlikte aynı iftar sofrasını paylaşma geleneğini Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile başlatan Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, ikinci iftar programını İlçe Emniyet Amirliği’nde yaptı. Emniyetteki iftar yemeğine, Kaymakam Fatih Sayar’ın yanı sıra Emniyet Amir Vekili Mehmet Pekmez ve görevli personeller katıldı.
İftar yemeğinde sonra askerlerle sohbet eden Kaymakam Sayar, huzur ve asayişi sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeden görev yapan emniyet personeline teşekkür etti.
Polislik mesleğinin fedakarlık gerektiren kutsal bir meslek olduğunu kaydeden Kaymakam Sayar, “ “Bereketli bir ay olan Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. İnşallah bu ayın bereketinden, güzelliğinden istifade etme imkanı buluruz. Sağ salim ve huzurla Ramazan Bayramına ulaşma imkanını buluruz. Polisimizin yaptığı görev, meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir görev. Kutsal bir görev; vatan savunması. Bu görevi yaparken birçok fedakarlıklara katlanıyorsunuz. İlçemizdeki halkımızın huzur ve güvenliğini temin etme noktasında önemli görevler üstlenen emniyet mensuplarımıza çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum” şeklinde konuştu.