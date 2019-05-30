Kaymakam Sayar, Emniyetle iftar yaptı

İlçedeki güvenlik görevlileri ile birlikte aynı iftar sofrasını paylaşma geleneğini Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile başlatan Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, ikinci iftar programını İlçe Emniyet Amirliği’nde yaptı. Emniyetteki iftar yemeğine, Kaymakam Fatih Sayar’ın yanı sıra Emniyet Amir Vekili Mehmet Pekmez ve görevli personeller katıldı.

İftar yemeğinde sonra askerlerle sohbet eden Kaymakam Sayar, huzur ve asayişi sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeden görev yapan emniyet personeline teşekkür etti.