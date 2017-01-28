Kaymakam Pendik’ten kardeşlik vurgusu

İlçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine iade-i ziyarette bulunan Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, Nurhak’taki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun, ilçenin en büyük dinamiği olduğunu bir kez daha vurguladı.

Mersin’in Gülnar ilçesi kaymakamı iken Nurhak’a atanan İsmail Pendik, göreve başladığında kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Pendik’in ziyaretlerindeki ilk durağı, AK Parti Nurhak İlçe Teşkilatı oldu. AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Baki Kurt ve beraberindeki heyetle karşılanan Kaymakam Pendik, burada bir süre görüş alışverişinde bulundu. Pendik, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nurhak İlçe Başkanı Celal Ceritli’yi ziyaret etti. İlçedeki iki siyasi parti temsilciliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmelerine başlayan Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, Hacı Bektaş Veli Nurhak Derneğini ziyaret etti. Burada Dede Hüseyin Güvercin ve Başkan Lütfü Yıldız ile beraberindeki vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Pendik, ülkemizin birlik ve beraberliğinde Nurhak’ın çok önemli bir dinamik olduğu ve bu kritik süreçte farlılıklarımızın zenginlik unsuru olarak kabul edilip, kardeşliğimizin pekişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kaymakam Pendik, ziyaretlerinin son durağında ise, Nurhak Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği ne geçti. Dernek Başkanı Aslan Gedikli tarafından karşılanan Kaymakam Pendik, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



