Kaymakam Pendik: “Nurhak’a hizmet etmek için geldik”

Nurhak’ta, tüm kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile mahalle muhtarlarının katılımıyla genişletilmiş ilçe koordinasyon toplantısı, Kaymakam İsmail Pendik’in başkanlığında ilk kez gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Pendik, Nurhak’ın gelişmesi ve güzelleşmesi için güç birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, “Nurhak’a hizmet etmek için geldik ve bunu en iyi şekilde yapmak için hepimize görevler düşüyor” dedi.

Nurhak’ın çok stratejik bir ilçe olduğuna dikkat çeken Kaymakam Pendik, “Konumu ve yapısı itibariyle birlik ve beraberliğin, hoşgörünün en üst seviyede olduğu Nurhak’ı, elbirliği ile daha ileriye götürecek adımlar atacağız” şeklinde konuştu.

Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kaymakam İsmail Pendik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Nurhak Belediye Başkanı Av. Ahmet Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam İsmail Pendik, terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Teröre ve şiddete başvuranları, ‘devlet baba’ olarak karşılayacaklarını belirten Kaymakam Pendik, bunun haricinde ise, her vatandaşın devletin şefkatli yüzünü göreceğinin altını çizdi.

Nurhak’ta tarım sektörü başta olmak üzere yatırım yapmak isteyenler için kaymakamlık bünyesinde bir proje ofisi açacaklarının da bilgisini veren Kaymakam Pendik, şöyle konuştu:





Kaymakam İsmail Pendik

“Nurhak’a hizmet etmek için geldik. Hoşgörü burada, doğal güzellik burada. Bizlere düşen vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirerek ilçemizi daha ileri noktalara taşımak. Güç birliği ve uyum içerisinde çalışacağız. Bugün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Kamu hizmeti sunanlarla bu hizmeti alanların bir arada olduğu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da bu tür organizelerimiz devam edecek. Toplumun her kesimiyle görüşeceğiz. Sorun ve sıkıntıları ilk ağızdan dinleyeceğiz. Onlarla her daim iletişim kanallarını açık tutacağız. Böylece var olan birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Her ay bu toplantımızı yapacağız. Buradaki temel amacımız, yerel demokrasiyi canlandırmak ve geliştirmek. Kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı ve verimli bir şekilde sunumunu sağlamak istiyoruz.

Nurhak Kaymakamlığı bünyesinde Proje Etüt ve Koordinasyon Kurulumuz var. Bu yapıyı daha da güçlendirerek sadece kamu kurumlarının projelerinin takibi ve yazılması değil, Nurhak’a hizmet etmek için, yatırım yapmak için istekli olan veyahut Nurhaklı olan özel ve tüzel kişilere de destek sağlayacak. Bu desteği de ücretsiz vereceğiz. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB gibi özel ve tüzel kişileri yatırım bazlı olarak destekleyen kuruluşlar için istekli vatandaşlarımızın projesini ücretsiz bir şekilde yazıp, teknik destek sağlayacağız. Yeter ki Nurhak’ta istihdam ve ekonomi gelişsin.”

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için de önemli bir projeye imza atacaklarını kaydeden Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, “Yaşlı ve engelli olup sıcak yemek yapamayacak durumu olan vatandaşlarımız var. Bunlara yönelik de altyapısını oluşturuyoruz. Taleplerini alıyoruz. Bu durumdaki vatandaşlarımızın evine kadar sıcak yemek götüreceğiz. Öğretmenevi’nden bu dağıtım yapılacak. Şehit ve gazi yakınlarımıza hak ettikleri kıymeti vermeye çalışacağız. Onlar, bizim başımızın tacı. Onlar, bu vatan, bu millet ve devlet için en büyük fedakârlığı gösterdiler. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri, bizim kendi ailelerimizden daha azizdir. Bu milletin ve vatanın ortak olarak koruması gereken, sahip çıkması gereken unsurlardır. Bunlara yönelik de iletişimimizi her daim tutacağız” şeklinde konuştu.