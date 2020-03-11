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Kaymakam Koç’tan Nurhak AKEDAŞ’a teşekkür plaketi

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki okulların eğitim altyapısına sunduğu destek ve ağır kış şartlarında ilçeye kesintisiz elektrik ulaştırılmasındaki çabalarından dolayı AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefliği’ne plaket takdim etti.

Kaymakam Koç’tan Nurhak AKEDAŞ’a teşekkür plaketi
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 Kahramanmaraş’ın en yüksek rakımdaki ilçelerinden biri olan Nurhak’ta, çetin geçen kış aylarında vatandaşların karanlıkta kalmaması için büyük uğraş veren AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefliği, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor. Bu kapsamda Nurhak Lisesi’ne atölye ve bir diğer okula da kütüphane yaparak eğitim altyapısına destek sunan AKEDAŞ Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk ve AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş’a Nurhak Kaymakamı Cihat Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz tarafından plaket takdim edildi.

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, AKEDAŞ İşletme Şefi Mustafa Tontuş’a çabalarından dolayı teşekkür ederek, “Nurhak, kış ayını oldukça sert geçiriyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına, en çok da elektrik dağıtım hatlarını olumsuz etkiliyor. AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefliği, bu zor şartlarda görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ederek ilçemize kesintisiz elektrik ulaştırmaya çalıştı. AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş ve personelinin çalışmaları, Elbistan Bölge Müdürlüğü ile kurumun, dağıtım hattı ve şebekeyle ilgili altyapı yatırımları sayesinde elektrik sıkıntıları minimum seviyelere düştü. Aynı zamanda ilçemizdeki okullarımıza da çeşitli desteklerde bulunarak sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirdiler. Bu özverili çalışmaları ve desteklerinden dolayı başta AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş olmak üzere AKEDAŞ Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz da, “Nurhak Lisemizdeki atölye ihtiyacının karşılanması ve bir okulumuza da kütüphane kurulması noktasında AKEDAŞ Nurhak İşletme Şefi Elbistanlı hemşerimiz Mustafa Tontuş’un büyük destekleri oldu. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyduğumuz anda imkanları doğrultusunda gereken katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getirdiler. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

AKEDAŞ Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk ve Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş da, aydınlık ve sağlıklı enerji alabilen bir Nurhak için çalıştıklarını dile getirerek Nurhak Kaymakamı Cihat Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz’a nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.



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