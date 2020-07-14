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Kaymakam Koç, Harran’a atandı

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Şanlıurfa’nın Harran Kaymakamlığı görevine atandı. Koç’un yerine ise Trabzon-Düzköy Kaymakamı Yasin Gül görevlendirildi.

Kaymakam Koç, Harran’a atandı
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, ‘Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar’ başlığı ile yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atama kararıyla 200’den fazla ilçenin kaymakamı değişti. Ayrıca 83 kaymakam ise çeşitli illere vali yardımcısı olarak atandı. 44 ilin vali yardımcısı da başka şehirlere yine vali yardımcısı olarak atandı. 35 vali yardımcısı ise kaymakamlık görevine getirildi.

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nurhak Kaymakamlığı’na atanan Cihat Koç’un yeni görev yeri ise, Şanlıurfa’nın Harran ilçesi oldu. Kaymakam Koç’un yerine ise Trabzon’un Düzköy Kaymakamı Yasin Akgül görevlendirildi.

 


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Kaymakam KoçHarran’a Atandı
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Kerim Soydan 3 hafta önce

Bir dönem, içişleri bakanlığında mesai arkadaşı olarak beraber görev yaptığım ve yakinen tanıdığım çok değerli ve mütevazi bir kişiliktir kendisi. Yeni görev yerinde kendisine başarılar dilerim. Görevini hakkıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok.

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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce

Sayın Kaymakamın gidişi Nurhak için kayıp olmuş!Lavanta Tarlası ve Nurhak Dağı'na yapılan AY YILDIZ kendisini Hatırlanacak Kişiler arasına soktu!
Şahsı ve Memlekete Hayırlı,Uğurlu olsun!

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