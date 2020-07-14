Kaymakam Koç, Harran’a atandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, ‘Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar’ başlığı ile yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atama kararıyla 200’den fazla ilçenin kaymakamı değişti. Ayrıca 83 kaymakam ise çeşitli illere vali yardımcısı olarak atandı. 44 ilin vali yardımcısı da başka şehirlere yine vali yardımcısı olarak atandı. 35 vali yardımcısı ise kaymakamlık görevine getirildi.

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nurhak Kaymakamlığı’na atanan Cihat Koç’un yeni görev yeri ise, Şanlıurfa’nın Harran ilçesi oldu. Kaymakam Koç’un yerine ise Trabzon’un Düzköy Kaymakamı Yasin Akgül görevlendirildi.