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Kaymakam Koç, ‘Biz arkamızda hiçbir can bırakmayız’ notuyla paylaştı

Nurhak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı yaylaya incelemeye çıkan Kaymakam Cihat Koç, gece karanlığında bölgede kalan 2 köpek ve 1 horozun kurtarılmasını, ‘Biz arkamızda hiçbir can bırakmayız’ notuyla paylaştı.

Kaymakam Koç, ‘Biz arkamızda hiçbir can bırakmayız’ notuyla paylaştı
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Nurhak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı yaylaya incelemeye çıkan Kaymakam Cihat Koç, gece karanlığında bölgede kalan 2 köpek ve 1 horozun kurtarılmasını, ‘Biz arkamızda hiçbir can bırakmayız’ notuyla paylaştı.

Bayramın birinci günü yağan kar, Nurhak Dağı’nın Aligöl Yaylası’nda hayvancılık yapan çoğunluğu çocuk yaklaşık 30 kişilik vatandaşın mahsur kalmasına neden oldu. Yaylacılardan gelen yardım çağrısı üzerine Elbistan ve Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Yaylacıların bulunduğu bölgenin karla kaplanan yolu, iş makineleri ile açıldı. Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yaylacıların bulunduğu bölgeye ulaşabildi. Yayladan indirilerek ilçe merkezine getirilen vatandaşlar, öğretmenevinde misafir edildi.

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, hava şartlarının elvermesiyle birlikte 2 bin 400 metre rakımdaki yaylada incelemelerde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ile yaylacıların kar örtüsü ile kaplı çadır ve barınaklarında inceleme yapan Kaymakam Koç, 2 köpek ve 1 horozun bölgede unutulduğunu gördü. Yaylacıların can havliyle yanlarına almayı unuttuğu horoz ve köpekler, jandarma araçlarına konulduktan sonra ilçe merkezine götürüldü.

Kaymakam Koç, yürekleri ısıtan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kaymakam Koç, yaptığı paylaşımında, “Biz arkamızda hiç bir can bırakmayız, horozlar dahil. Yaylacılarımız ve küçükbaş hayvanları güvenli bölgeye aldıktan sonra tipi bölgesinde inceleme yaparken fark ettiğimiz 1 tavuk 1 horoz ve 2 köpeği de kurtardık” cümlelerini kullandı.


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