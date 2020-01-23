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Kaymakam Koç, 2020’yi sigarayla mücadele yılı ilan etti

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçe koordinasyon toplantısında alınan karar doğrultusunda 2020’yi sigarayla mücadele yılı ilan ettiklerini söyledi.

Kaymakam Koç, 2020’yi sigarayla mücadele yılı ilan etti
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Kaymakam Koç, sigara bırakma birimi ile birlikte bir eylem planını harekete geçireceklerini belirterek, “Bu faydasız illetten önce kendimiz sonra ailemiz için birlikte kurtulmanın yollarını arayacağız” dedi.

Nurhak’ta Kaymakam Cihat Koç başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Halis Yiğitoğlu ve kurum amirleri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise sigarayla mücadele oldu. Toplantıda alınan ortak kararla, 2020 senesi, Nurhak’ta sigarayla mücadele yılı ilan edildi.

İnsan ve toplum sağlığı açısından önem arz eden bu kararla ilgili olarak değerlendirme yapan Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, “Bugün yaptığımız ilçe koordinasyon toplantısında bütün katılımcılarımızla birlikte aldığımız ortak kararla 2020 yılını Nurhak’ımız için sigarayla mücadele yılı ilan ettik. Bu doğrultuda başta kısa süre içerisinde hastanemizde oluşturacağımız sigara bırakma birimi olmak üzere bir dizi eylemi hayata geçireceğiz. Bu faydasız illetten önce kendimiz sonra ailemiz için birlikte kurtulmanın yollarını arayacağız. Özellikle sigara içen hemşerilerim, lütfen kendi geleceğiniz için bu yolda bize destek olun, beraber başaralım” şeklinde konuştu.


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