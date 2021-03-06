Kaymakam, gençlerle çelik-çomak oynadı

Kaymakam Onur, çocukluğuna geri döndüğünü belirterek, “Bu tür geleneksel oyunların unutulmasını istemiyoruz” dedi.

Ekinözü İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün geleneksel çocuk oyunlarını, gelecek kuşaklara aktarmak için başlattığı proje çerçevesinde Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Yener, daire amirleri ve gençlerle birlikte çelik-çomak oynadı. Sentetik çim sahadaki etkinlik sonrasında değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakam Vekili Muhammed Huzeyfe Onur, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yeniden hayata kazandırılması gerektiğini söyledi.

Geleneksel oyunların, kültürümüzün önemli bir parçası olsalar da teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklarından hayatından çıktığını ifade eden Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, “Bizim geleneksel birçok oyunumuz var. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu tür oyunlar unutulmaya başlandı. Çocuklarımız geleneksel oyunlardan çok cep telefonu, tablet ve bilgisayar oyunlarını oynuyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu geleneksel oyunlarımızdan ihmal etmememiz gerekiyor. Geleneksel oyunlarımız çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sokak oyunları kültürümüzün unutulmaması adına böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Yener’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.





