Kaymakam Demir’e Vergi Haftası ziyareti

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması ve verginin gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri sürüyor. Elbistan Vergi Dairesi Müdür Vekili Mahmut Demirli, personelleri ile birlikte hafta kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, Vergi haftası kutlamaları çerçevesinde Elbistan Vergi Dairesi Müdür Vekili Mahmut Demirli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaymakam Demir, ziyarette yaptığı değerlendirmede, kamu hizmetlerinin en etkin bir şekilde sunulabilmesindeki finansman kaynağın için toplanan vergilerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kaymakam Demir, “32. Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini tam ve zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ilçemizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum. Görevlerini özveri ile yapan vergi dairesi personellerimizin de Vergi Haftasını kutluyorum” dedi.

Elbistan Vergi Dairesi Müdür Vekili Mahmut Demirli de, kurum çalışmaları hakkında Kaymakam Demir’e bilgi verdi.