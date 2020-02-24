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Kaymakam Demir’e Vergi Haftası ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kaymakam Demir’e Vergi Haftası ziyareti
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Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, bu yıl 31’incisi kutlanan Vergi Haftası kapsamında Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının kazandırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Demir, “Daha çok gelişen ve büyüyen bir ülke arzu ediyorsak, vatandaş olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirerek, vergilerimizi düzenli ödemeliyiz. Vergi vermek, vatani görev olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican’ın şahsında Elbistan Vergi Dairesi çalışanlarına başarılar diledi.


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Kaymakam Demir’e Vergi Haftası Ziyareti
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