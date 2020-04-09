banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Demir’e Polis Haftası ziyareti

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, birim amirleri ile birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Demir’e Polis Haftası ziyareti
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.yıldönümü ve Polis Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minimum seviyede tutuluyor. Bu çerçevede Elbistan’daki Polis Haftası etkinliklerinin ilk ayağında Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, beraberindeki birim amirleri ile Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, yaptığı değerlendirmede, Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bugüne kadar milletin ve devletin hizmetinde olduğunun altını çizdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdinde tüm Emniyet Teşkilatı’nın anlamlı haftasını kutlayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, “175 yıldır milletinin hizmetinde olan Türk polisine görevlerinde başarılar diliyorum.  Elbistan’a olan hizmetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şehit polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatımızın yük daha da ağırlaştı. Koronavirüs ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda polis teşkilatımıza da çok büyük bir yük bindi. Polis teşkilatımızın değerli mensuplarına tüm Elbistanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıldönümü ve Polis Haftası’nı kutluyorum” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Demir’e Polis Haftası Ziyareti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.