Kaymakam Demir’e Polis Haftası ziyareti

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.yıldönümü ve Polis Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minimum seviyede tutuluyor. Bu çerçevede Elbistan’daki Polis Haftası etkinliklerinin ilk ayağında Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, beraberindeki birim amirleri ile Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, yaptığı değerlendirmede, Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bugüne kadar milletin ve devletin hizmetinde olduğunun altını çizdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdinde tüm Emniyet Teşkilatı’nın anlamlı haftasını kutlayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, “175 yıldır milletinin hizmetinde olan Türk polisine görevlerinde başarılar diliyorum. Elbistan’a olan hizmetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şehit polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatımızın yük daha da ağırlaştı. Koronavirüs ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda polis teşkilatımıza da çok büyük bir yük bindi. Polis teşkilatımızın değerli mensuplarına tüm Elbistanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıldönümü ve Polis Haftası’nı kutluyorum” dedi.



