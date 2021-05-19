Kaymakam Demir’e Engelliler Haftası ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yönetim kurulu üyesi de bedensel engelli olan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni misafir etti. Kaymakam Demir, dernek başkanı Mehmet Önat ile basın sözcüsü Yahya Marangoz ve yöneticilerle engellilerin sorun ve sıkıntılarına ilişkin olarak görüş alışverişinde bulundu.

Kendisi de bedensel engelli olan derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, Kaymakam Demir’e teşekkür ederek, “Sayın kaymakamımıza ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin bilgiler aktardık. İstihdam konusu başta olmak üzere sosyal yaşamda karşılaştıkları zorlukları dile getirdik. Kendisi de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerin her zaman destekçisi olacağını belirtti. Engelli bireylerin hayatlarının idamesi için engelleri aşması ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına tüm projelerde yer almaya gayret gösterdiklerini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, engellerin sevgiyle aşılacağına vurgu yaparak, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir gereğidir. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.