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Kaymakam Demir’e duygulandıran sürpriz

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e, ilk görev yeri olan Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi’nde 32 yıl önce çekilen fotoğrafını hediye etti.

Kaymakam Demir’e duygulandıran sürpriz
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, kamudaki meslek hayatına Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi’nde 1989 yılında başladı. Yeğenbey Vergi Dairesi’nde görev yapan Elbistanlı personeli ziyaret eden İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri, Kaymakam Demir’in, meslek hayatına ilk adımı burada attığını öğrendi. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, dernek sözcüsü Yahya Marangoz ve yönetim kurulu üyesi Serdal Günal, 32 yıl önce çekilen fotoğrafını, çerçeveletip Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e hediye etti.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin bu sürprizi karşısında duygulanan Kaymakam Demir, fotoğrafın kendisini mesleğe ilk başladığı yıllara götürdüğünü söyledi.

32 yıldır Türkiye’nin birçok yerinde devlete ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etme düsturundan asla vazgeçmediğini belirten Kaymakam Demir, “Bu fotoğrafı, ilk görev yerim olan Yeğenbey Vergi Dairesi’ne vermek için çektirmiştim. Aradan çeyrek asırdan fazla bir süre geçti. Oradan sonra güzel ülkemizin birçok yerinde görev yaptım. Her yerde farklı anılar ve yaşanmışlıklar bırakıyoruz. Bu fotoğrafın benim için ise anlamı gerçekten çok büyük. Fotoğrafı görünce çok duygulandım. Fotoğraf, beni o yıllara geri götürdü. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bu nazik düşünce ve hareketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz da, “Sayın Kaymakamımıza bir sürpriz yapmak istedik. Yeğenbey Vergi Dairesi’nde görev yaptığını öğrenmiştik. Bu fotoğrafı da o zaman çektirmiş. Kendisi için güzel bir anı olarak kalmasını istedik. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



 


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Kaymakam Demir’e Duygulandıran Sürpriz

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