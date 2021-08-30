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Kaymakam Demir’den Zafer Bayramı mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 30 Ağustos Zaferi’nin 99.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir’den Zafer Bayramı mesajı
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Mesajında; 30 Ağustos’un Türk milleti için onur ve gurur günü olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, “Bundan 99 yıl önce hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceğimizi; istiklal ve istikbalimiz için yekvücut olarak ispatladık” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, kendi imkânsızlıklarına aldırmadan, inancıyla, bağımsızlık ülküsü ve azmiyle 7 düvele karşı direnen bir milletin yazdığı büyük bir destana dönüştü. Şanlı tarihimizde bir altın sayfa olarak yerini alan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin makûs kaderini değiştirmiştir. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çabanın simgesidir. Aziz milletimiz bu şanlı zafer ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir.

Bilinmelidir ki; bundan 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz; bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini hedef alan bedbahtların karşısına cesaret ve kararlılıkla çıkmış ve çıkmaya da devam edecektir.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize esenlikler diliyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaymakam Demirden Zafer Bayramı Mesajı