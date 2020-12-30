Kaymakam Demir’den yeni yıl mesajı

31 Aralık akşamı başlayıp 4 Ocak’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına da uyulmasını isteyen Kaymakam Demir, “Covid-19 mücadelemizdeki özverili çalışmalara gölge düşürecek aktivitelerden uzak duralım ve bu süre zarfında evlerimizde kalalım” çağrısı yaptı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yeni yıl mesajı yayımladı. Kaymakam Demir, 2020 yılının pandemi nedeniyle uzun süre hafızalarda yer alacağını söyledi.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgının, insan yaşamında birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini anlatan Kaymakam Demir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hem ülkemiz hem de tüm dünya adına zor bir süreçten geçtik; geçmeye de devam ediyoruz. 2020 yılı, birçok zorlukların yaşandığı; günlük hayatımızın tümüyle değiştiği, bayramlarımızı kutlayamadığımız, sevdiklerimizle aramıza mesafe koyduğumuz ve hatta evlerimizden çıkamadığımız bir dönem oldu. Hayatımızı yeniden şekillendirmek zorunda kaldığımız Covid-19 pandemisi nedeniyle binlerce insanımızı kaybetmenin üzüntüsünü en derinden hissettik. Ama karşı karşıya kaldığımız bu zorluğun üstesinden geleceğimizi de birliğimizle beraberliğimizle ispatladık. 2021 yılının, salgın sürecinin tamamen hayatımızdan çıktığı, ertelemek zorunda kaldığımız tüm güzelliklere yeniden kavuştuğumuz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Elbistan’ımızın var olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip kentimizin her alanda kalkınması ve güzel hizmetlere kavuşması için mücadele edeceğiz. Daha çok güzelliğe kavuşacağımız, mutluluklarımızın artacağı, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekişeceği sağlıklı bir yeni yıl ümidimizi filizlendireceğimize olan inancım tamdır.”

“Bu yılbaşını evlerimizde geçirelim ve virüsle mücadelemize gölge düşürmeyelim” diyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Covid-19’la mücadelede kapsamında 31 Aralık akşamı başlayıp 4 Ocak Pazartesi sabahına kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. İlçemizde virüsle mücadelede önemli bir başarı sağladık. Bu başarının devam etmesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeyelim. Hep birlikte yakaladığımız bu başarıya gölge düşürmeyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Elbistanlı hemşerilerimin, Covid-19 salgınında cansiperane bir şekilde büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelimizin ve güvenlik güçlerimiz ile tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2021 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için öncelikle sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.