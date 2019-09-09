Kaymakam Demir’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Kaymakam Demir, “Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakârlıklarıyla donatacakları bir eğitim-öğretim yılını daha karşılamanın sevincini hep birlikte gönülden yaşıyoruz” dedi.

Elbistan’da okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyi yaklaşık 35 bin öğrencinin 2019-2020 eğitim öğretim yılına sevinç ve coşkuyla başladığını belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere seslendiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili öğrenciler, bu eğitim-öğretim yılında da yeteneklerinize ve isteklerinize göre yeni yeni başarılar tatmanızı arzularken; derslerinizde, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerinizde sorumluluk sahibi olarak özenli ve sistemli çalışmayı kendinize ilke edininiz. Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sevgi, saygı temeline dayalı, hedefini belirlemiş, gayretli öğrenciler olarak başarılı bir öğretim yılı geçireceğinize inanıyor ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum.

Değerli veliler, çocuklarımızın yetişmesinde sizlerin katkısı çok büyüktür. Olumlu ve yönlendirici desteğiniz ile çocuklarınıza yapacağınız rehberlik ve göstereceğiniz alaka onların özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayacağı şüphesizdir. Bunları yaparken okul-aile işbirliği esasına dayalı olarak öğretmen ve okul yönetimi ile sürekli iletişim kurmak yerinde olacaktır.

Değerli öğretmenler, çocuklarımız ve yarınlarımız değerlidir. Onları eleştirel ve yaratıcı düşünen, iletişim becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, problem çözebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, girişimci bireyler olarak yetiştirmek sizlerin asli görevidir. Kendi canımızdan çok daha kıymetli çocuklarımızı okullarımızda ve sınıflarımızda sizlere emanet etmekten gurur duyuyor, bu eğitim öğretim yılının hep birlikte yeni mutluluk ve başarılara tanıklık edecek güzel bir yıl olmasını diliyorum.”

Kaymakam Demir, son olarak öğrencilere, “Gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır” sözlerini hatırlatarak, “Bu şuur ile eğitim yolunda atacağınız her adımın geleceğiniz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.