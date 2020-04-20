Kaymakam Demir’den yasak sonrası için vatandaşlara uyarı

Elbistan’da 17 Nisan Cuma günü saat 24.00’te başlayan sokağa çıkma yasağı, 19 Nisan Pazar günü saat 24.00’te sona erdi. Bu hafta sonu ikinci kez uygulanan yasak kapsamında Elbistan’a sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar evlerine kapanırken caddeler ve sokaklar da bomboş kaldı. Yasağın başladığı saat 24.00’ten itibaren teyakkuza geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün boyunca yasağa uyulması noktasında denetimlerde bulundu. Fırınlar da yasak boyunca açık tutuldu. Fırıncılar, kendi araçları ile mahalle aralarında ekmek dağıtımı yaptı. Yasaktan muaf tutulan çiftçiler ise, 2 gün boyunca tarladaydı. Çiftçiler, ekim ve ilaçlama gibi işleri için tarlada çalıştı.

Kaymakam Demir, “Baharın gelmesi bizi yanıltmasın”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde riayet gösteren vatandaşlara teşekkür ederken yasak sonrası oluşabilecek sosyal mesafe ihlalleri için de uyarı yaptı.

Kaymakam Demir, “Değerli hemşerilerimizin karantina kararına uyma konusundaki hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra da lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Biz birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz” dedi.

2 günlük yasağın, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele büyük önem arz ettiğini kaydeden Kaymakam Demir, salgının önlenmesinde tedbirlere uymanın da önemine dikkati çekti.

Vatandaşlardan, yasak sonrasında şehir merkezinde, market ya da pazar alanlarında temel ihtiyaçlarını karşılamak için yoğunluk oluşturmamasını isteyen Kaymakam Demir, “2 günlük yasak sonrasında temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere, pazarlara ve şehir merkezlerine inmek zorunda kalan vatandaşlarımız, mutlaka sosyal mesafe kuralına uymalı. Herhangi bir olumsuzluğa ve yığılmalara mahal bırakmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Devletimizin aldığı önlemler, siz vatandaşlarımızın sağlığının korunması içindir. Kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimiz bu konuda üzerine düşeni en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedir. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım ve birbirimizin sağlığı için kurallar neyi öngörüyorsa yaşantımızı o şekilde idame ettirelim” dedi.

Salgın tehlikesinin geçmediğini ve ısınan havaların da insanları aldatmaması gerektiğini vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın! Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Evde kal, sağlıkla kal Elbistan” şeklinde konuştu.