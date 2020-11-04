Kaymakam Demir’den virüsle mücadelede ‘sonbahar’ vurgusu

Kaymakam Demir, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların kapalı alanlarda kalma süresinin daha çok artacağını belirterek, “Kapalı mekanlarda fiziki mesafeye mutlaka uyalım” çağrısında bulundu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında "İlçe Hıfzıssıhha kurulu Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçede alınacak ek önlem ve tedbirlerin konuşulduğu toplantıda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ortak değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonucunda; Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanması, denetim faaliyetlerinin denetim komisyonları ve kolluk birimlerince etkin bir şekilde devam etmesi ve sahada uygulama usulleri gibi konularda kararlar alındı.

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vatandaşlara seslenerek, “Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarını asla aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.

Vatandaşlardan kalabalık mekanlardan ve alanlarda tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Kaymakam Demir, “Covid-19, sosyal mesafeye dikkat edilmeyen yerlerde daha çok bulaşıcılık gösteriyor. İçinde bulunduğumuz sonbahar mevsimi ve yaklaşan kış öncesinde de vatandaşlarımızın kalabalıklardan uzak durmalarının önemi katbekat artıyor. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu güne kadar ciddi bir mücadele veriliyor. Bu mücadelede en büyük sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Önce kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizle tüm toplumu korumak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapalım. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.