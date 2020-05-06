Kaymakam Demir’den virüsle mücadele rehavete kapılmayalım uyarısı

Kürsel salgına dönüşen koronavirüse (Kovid-19) karşı başarılı bir mücadele örneği sergileyen Türkiye’de, virüsün halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin azaltılması ve sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerinde pozitif hasta ile vefat sayısındaki düşüş ve iyileşen hastaların artmasıyla birlikte insanların ‘virüs bitti’ düşüncesine kapılarak tedbirleri göz ardı etmeleri tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, açıklamasında, alınan tedbirlere uyulmamasının, uyarıların göz ardı edilmesinin bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkarma tehlikesi ile karşı karşıya kalmamıza nede olacağının altını çizdi.

Kaymakam Demir, “Vefat sayısı, yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Normalleşmeye yönelik yeni döneme giriyoruz. Kıymetli hemşerilerim; rehavete kapılmak yok, sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim. Koronavirüsü birlikte yeneceğiz!” uyarısında bulundu.