Kaymakam Demir’den vatandaşlara ağaçlandırma çağrısı

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği’nin koordinasyonunda Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresine fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimi etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, Böbrek-Der Başkanı Duran Sungur, TEMA vakfı gönüllüleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Program sonunda değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan ve Tema Vakfı Elbistan Temsilciliğine ayrı ayrı teşekkür ederek, “Ağaç ve yeşil insan demek, can demek, gelecek nesillere umut demektir. Sayın muhtarımız Ahmet Kıyan ve TEMA Vakfı Yetkililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir ağaç bir insan olsun, bir ağaç bir ömür olsun diyerek yola çıkan tüm arkadaşlarımıza canı yürekten teşekkür ederim” dedi.

Kaymakam Demir, ilçede ağaçlandırma çalışmalarının vatandaşlarca sahiplenilmesinin de önemine işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın da hassasiyetle üzerine durduğu ağaçlandırma programlarına katkı ve desteklerinden dolayı Elbistan halkına ayrıca teşekkür ederim, haydi hep birlikte Elbistan’ı yeşil Elbistan yapalım” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan da, bir süre önce başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarında binlerce fidanı toprakla buluşturduklarına dikkati çekti.



