Kaymakam Demir’den uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı

2019 Yılı Uyuşturucu/Bağımlılık İle Mücadele Değerlendirme Toplantısı, tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda, bu çerçevede 2019 yılında yapılan çalışmalar ile 2020 yılı eylem planı görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun genelgesi doğrultusundaki toplantı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, değerlendirmesinde, “Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele devletimizin tüm organlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürülmektedir. Uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için ilçemiz genelinde yapılan çalışmaların devamı önem arz etmektedir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların görüşlerinin alındığı toplantı ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Her türlü bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya gerekirse bu hususta gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının, 2020 yılı eylem planıyla ilgili gündeminde ise öncelik derecesine göre belirlenen okullardaki güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegrasyonu başta olmak üzere uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yer aldı.

Metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemlerin değerlendirildiği toplantıda, okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamaların yapılması, özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmaların kontrol edilmesi konuları görüşüldü.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmesi ile özellikle metamfetamin hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, toplantı sonunda tüm katılımcılara teşekkür etti.





