Kaymakam Demir’den üniversite adaylarına başarı dileği

Elbistan’da hayallerini kurdukları üniversiteyi kazanmak isteyen 7 bin 300 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek hayalini kurdukları üniversitenin kapısını aralamaya çalışacak.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, zorlu maratonun sonuna gelen ve büyük emekler harcayan tüm adaylara başarı temennisinde bulundu.

Sınavla ilgili tüm tedbir ve önlemlerin alındığını ifade eden Kaymakam Demir, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilçemizde 7 bin 300 aday girecek. Gençlerimiz, bu güne kadar bir maraton edasında çalıştılar. Büyük emekler harcadılar. Sosyal hayatlarındaki birçok plandan ve aktiviteden vazgeçerek sınava hazırlandılar. Ben tüm adaylarımızın gençlerimizin hayallerine ulaşıp istedikleri üniversiteyi kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Kıymetli evlatlarımıza zihin açıklığı ve üstün başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Öğrencilerimizin konsantrasyonlarının dağılmaması ve dikkatlerini tam anlamıyla bu sınava verebilmeleri gerekiyor. 2 gün sürecek bu sınav boyunca tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Elbistan Kaymakamlığı olarak bu konuda tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Öğrencilerimizin sınavlarını huzur içinde tamamlamaları için en üst düzeyde hassasiyet göstereceğiz” dedi.