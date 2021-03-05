Kaymakam Demir’den Ünal’a ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Demir, Ünal’a kamu yatırımlarıyla ilgili bilgiler aktararak planlana projelerle ilgili de talepleri dile getirdi.

Ziyaretle ilgili olarak Elbistan Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından, “İlçemizin sorun ve taleplerini değerlendirmek üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ı makamında ziyaret ettik. İlçemize göstermiş olduğu hassas ve duyarlı yaklaşımları için Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz” açıklaması yapıldı.