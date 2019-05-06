Kaymakam Demir’den trafikte ‘saygı’ vurgusu

Standı ziyaret eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tüm sürücü ve yayalardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek trafikte saygı göstermenin de uygar bir toplum olmaktan geçtiğini ifade etti. Kaymakam Demir, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yaşanan ve Elbistanlı 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazayı anımsatarak, “Trafik kazalarından çok çeken ve çok büyük bedeller ödeyen bir milletiz” diye konuştu.

Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününü takip eden hafta Karayolu Trafik Haftası olarak değerlendiriliyor. Hafta dolayısıyla kara yollarındaki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla ülke genelinde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Hafta kapsamındaki etkinliklerde İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya önceliği teması ön plana çıkarılacak. Elbistan’da da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Şehit Er Rahmi Koldan Parkı’nda stant açıldı. Stantta, vatandaşlara trafik polisleri ve jandarma trafik timlerinin kullandıkları teçhizat ve malzemeler hakkında bilgiler aktarılırken trafik kazaları ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi kapsamında hazırlanmış broşürler dağıtıldı. Ayrıca, trafik kazaları ile ilgili olarak da hazırlanan video gösterisi vatandaşlara izletildi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, standı ziyaret ederek hafta kapsamındaki etkinlikler hakkında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’tan bilgiler aldı. Standı inceleyen ve vatandaşlarla görüşen Kaymakam Demir, yaptığı değerlendirme, trafik kazalarında her yıl yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğine değindi.

Türkiye’nin trafik canavarına çok büyük bedeller ödediğini anlatan Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“Karayolu Trafik Haftası’nda trafik ve trafik güvenliği noktasında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Vatandaşlarımızın dikkatini bu haftaya çekmek istiyoruz. Toplama baktığımızda trafik kazalarından çok çeken ve çok büyük beldeler ödeyen bir milletiz. Maalesef geçtiğimiz hafta da trafik kazasında 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Her yıl yüzlerce vatandaşımızı ve milli servetimizi maalesef yollarda heba ediyoruz. İçinde bulunduğumuz haftada da duyarlılık oluşturarak her yaştaki vatandaşımızın trafik ve trafik güvenliği noktasında daha bilinçli ve duyarlı olması için çeşitli faaliyetler yapılıyor. Saygı da esasen, sağlıklı, huzurlu, güvenli ve medeni bir toplumun da gereğidir. Bunu en iyi görebileceğimiz alanlardan birisi de trafiktir. Trafikte birbirimize daha saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Ödediğimiz o büyük bedelleri artık ödememeliyiz. Bu hatalardan da bu sıkıntılardan millet olarak üzerimize düşeni almalıyız. Gelecek nesillere de örnek olmalıyız.”

Kaymakam Demir, “Uygar bir ülke olmak istiyorsak trafik noktasında da medeniyetin bütün gereklerine riayet etmeliyiz diye düşünüyorum. Daha yaşanabilir bir Elbistan için, bir şehir ve kent için bütün vatandaşlarımızı trafik noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Emniyet ve jandarma personellerimize de teşekkür ediyorum. Trafikteki kuralsız yaklaşımların ceremesini ve yükünü de onlar çekiyor. Hiç birbirimizi yormadan en medeni şekilde ve kurallara uyarak trafiğimizi yöneltelim” ifadelerini kullandı.

Standa gelen vatandaşlara, polis ve jandarma görevlilerince çeşitli hediyeler takdim edildi.



















