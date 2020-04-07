Kaymakam Demir’den teşekkür

Kaymakam Demir, mesajında İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında; koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi koordine etmek ve ilçemizdeki uygulanacak tüm korunma faaliyetlerini yürütmek için kurulan "Elbistan Vefa Sosyal Destek Gurubu" çalışma faaliyetlerini gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre kesintisiz ve hizmet odaklı olarak özveri ile devam ettirdiğine dikkat çekti.

Kaymakam Özkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Mesai mefhumu gözetmeden sahada büyük bir özveriyle görevlerini icra eden başta sağlık ve güvenlik personellerimiz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma, Elbistanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum.”



