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Kaymakam Demir’den teşekkür

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında başta sağlık ve güvenlik personelleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri olmak üzere özveriyle çalışan herkes için teşekkür mesajı yayımladı.

Kaymakam Demir’den teşekkür
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Kaymakam Demir, mesajında İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında; koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi koordine etmek ve ilçemizdeki uygulanacak tüm korunma faaliyetlerini yürütmek için kurulan "Elbistan Vefa Sosyal Destek Gurubu" çalışma faaliyetlerini gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre kesintisiz ve hizmet odaklı olarak özveri ile devam ettirdiğine dikkat çekti.

Kaymakam Özkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Mesai mefhumu gözetmeden sahada büyük bir özveriyle görevlerini icra eden başta sağlık ve güvenlik personellerimiz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma, Elbistanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum.”


Yerel Manşetler
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Kaymakam Demir’den Teşekkür
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