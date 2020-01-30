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Kaymakam Demir’den STK ve meslek odalarına ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede toplumun büyük bir çoğunluğunu temsil eden meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Demir’den STK ve meslek odalarına ziyaret
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede toplumun büyük bir çoğunluğunu temsil eden meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Ziraat Odası, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası ile Elbistan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

Kaymakam Demir’in ilk durağı, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası oldu. Burada Başkan Kemal Şahin’le bir süre görüşen Kaymakam Demir, odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Elbistan Ziraat Odası’na geçen Kaymakam Demir’e Başkan Mehmet Ali Bulut tarafından çiftçilerin sorunları ve talepleri dile getirildi. Kaymakam Demir, sivil toplum kuruluşları ziyaret programını, Elbistan Muhtarlar Derneği ile tamamladı. Burada da Başkan Mazhar Alagöz ve üye muhtarlarla bilgi alışverişinde bulunan Kaymakam Demir, mahallelerdeki ihtiyaçlara dair değerlendirme yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının ve esnaf odalarının önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkati çeken Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Sorunları ve talepleri ilk ağızdan dinleyerek çözümü noktasında da hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayabiliyoruz. Bugün ilçemizin önemli bir kesimini temsil eden ziraat odamızı, esnaflar ve bakkallar odamızı ve muhtarlar derneğimizi ziyaret ettik. Esnaflarımız, ilçemizin ekonomisinin bel kemiği. Aynı şekilde çiftçilikle uğraşan hemşerilerimiz de hem aile hem de ilçe ekonomimize katkı sunmaya çalışıyorlar. Muhtarlarımız da mahallelerimizde devletimizin halka uzanan ilk eli konumundalar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür karşılıklı görüşme ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Misafirperverliklerinden dolayı hepsine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


 


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