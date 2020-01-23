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Kaymakam Demir’den Şehitler ve Gaziler Derneği’ne ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Şehitler ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Ragıp Kul, gaziler ve şehit yakınları ile bir araya geldi.

Kaymakam Demir’den Şehitler ve Gaziler Derneği’ne ziyaret
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 Ziyarette, şehit ailesi ve gazilerimizin ihtiyaç ve taleplerini dikkatle dinleyen Kaymakam Demir, “2020 yılı ilk ziyaretlerimizi şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerimiz ile Elbistan Şehit ve Gaziler Derneğine gerçekleştirmek istedik. Vatan uğruna hiç bir karşılık beklemeden şehit olan, gazi olan evlatlarımıza vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet ve bu toprak uğruna can vermiş şehitlerimizin gazi olmuş nice kardeşlerimizin yanında olabilmek ve vefa borcumuzu ödeyebilmek için her zaman devlet olarak ve milletimiz adına bu ziyaretleri gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Elbistan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul, gaziler ve şehit yakınları da Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.


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