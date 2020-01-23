Kaymakam Demir’den Şehitler ve Gaziler Derneği’ne ziyaret

Ziyarette, şehit ailesi ve gazilerimizin ihtiyaç ve taleplerini dikkatle dinleyen Kaymakam Demir, “2020 yılı ilk ziyaretlerimizi şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerimiz ile Elbistan Şehit ve Gaziler Derneğine gerçekleştirmek istedik. Vatan uğruna hiç bir karşılık beklemeden şehit olan, gazi olan evlatlarımıza vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet ve bu toprak uğruna can vermiş şehitlerimizin gazi olmuş nice kardeşlerimizin yanında olabilmek ve vefa borcumuzu ödeyebilmek için her zaman devlet olarak ve milletimiz adına bu ziyaretleri gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Elbistan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul, gaziler ve şehit yakınları da Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.