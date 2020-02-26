Kaymakam Demir’den şehit Ceyhun Taş’ın ailesine ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış ile birlikte, Suriye’nin Tel-Abyad bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Ceyhun Taş’ın baba ocağını ziyaret etti. Kaymakam Demir, ziyarette anne Emine ile baba Cuma Taş ve şehidin kardeşleri ile bir süre sohbet ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrasında değerlendirme yapan Kaymakam Demir, şehitlerimizin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayarak, “Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine sabır dilerim. Vatan için, bayrak için, ezan için, geleceğimiz için canlarını siper eden gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında terör operasyonlarında canlarını feda eden aziz şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimiz, ailelerini ve yakınlarını bu millete, bu devlete emanet ettiler. Biz devlet olarak her zaman bu emanete sahip çıkacağız. Bu kapsamda ilçemizin son şehidi Ceyhun Taş’ın ailesini ziyaret ettik” dedi.