Kaymakam Demir’den şehit ailelerine ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçedeki şehit ailelerini ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Demir, bu çerçevede Şehit Piyade Er Mehmet Akkan ve Şehit Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu’nun aileleri ile bir araya geldi.

Ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlere her zaman sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Kaymakam Demir, “Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve yüce Türk Milletine sabır dilerim. Vatan için, bayrak için, ezan için, geleceğimiz için canlarını siper eden gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında terör operasyonlarında canlarını feda eden aziz şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimiz aileleri ve yakınlarını bu millete, bu devlete emanet ettiler. Biz devlet olarak her zaman bu emanete sahip çıkacağız” dedi.





