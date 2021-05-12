Kaymakam Demir’den Ramazan Bayramı mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ramazan Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

17 günlük tam kapanma döneminin Ramazan Bayramı’nı da kapsadığını hatırlatan Kaymakam Demir, “Bayram sürecince göstereceğimiz fedakârlık, gelecekteki bayramlarımızı bayram gibi kutlamanın anahtarı olacak” dedi.

Bayramların; birlik ve beraberlik duygularının güçlenerek iyiliğin ve güzelliğin harmanlandığı, karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği müstesna günler olduğunu anımsatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler için en müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı’nı, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdik ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle, geçen seneki bayramda olduğu gibi bu bayramı da her birimiz evimizde geçirmek durumundayız.”

Tüm insanlığın salgın süreci nedeniyle zor bir imtihandan geçtiğini anlatan Kaymakam Demir, “Bu bayram ailemiz, yakınlarımız ve toplumumuzun sağlığı için sosyal mesafeye uymamız ve kurallara özen göstermemiz gerekiyor. Tüm Elbistanlı hemşerilerimden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bu süreçte en yakınlarımızdan ve sevdiklerimizden ayrı kalsak da bayram sevincini ve mutluluğunu iletişim araçlarını kullanarak gönülden gönüle paylaşabiliriz. Bayramımızı evlerimizde coşkuyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Belki bu bayram da sevdiklerimizle kucaklaşamayacağız ama bu tedbirlere uyarsak bir arada geçireceğimiz nice bayramlarımız olacak.

İlçemizde vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi için hep birlikte dikkatli davranıp kurallara uyararak, maske-mesafe-temizlik hassasiyetine riayet edelim. Hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Elbistanlı hemşerilerim olmak üzere tüm ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.