Kaymakam Demir’den Ramazan ayı mesajı

Kaymakam Demir, Ramazan ayının önemine de değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın perçinlendiği, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına hep birlikte kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek ayda, manevi duygular doruk noktaya çıkmakta, buna paralel olarak da dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağları kuvvetlenerek, birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenmektedir. Ramazan ayı vesileyle, başta Elbistanlı hemşerilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam dünyasının Ramazan ayını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle sevgi ve saygılar sunarım.”