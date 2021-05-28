Kaymakam Demir’den patlamada yaralanan Mehmetçik’e ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ocak ayında Suriye’de teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş Ahmet Ali Kısa’yı ziyaret etti.

Elbistanlı uzman çavuş Ahmet Ali Kısa, 28 Ocak’ta Suriye’nin Resulayn kentindeki arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmıştı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kısa, burada ilk müdahalesi yapılarak Ankara’ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yaklaşık 4 aydır burada tedavi gören uzman çavuş Ahmet Ali Kısa, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’ndeki baba ocağına döndü.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Günalmış ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul’la birlikte yaralı uzman çavuşu ziyaret ederek kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Demir, gazi askerin sağlık durumu ve tedavisinin bundan sonraki süreci hakkında da bilgiler aldı.

Gazi askerle bir süre sohbet eden Kaymakam Demir, vatan savunması için kahramanca mücadele eden Mehmetçik’in gösterdiği fedakarlığın önemine değindi. Kaymakam Demir, “Gazimize şükran borcumuzu ödemeye geldik” dedi.

Gazi asker ve babası Abidin Kısa da; ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Günalmış ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul teşekkürlerini ilettiler.