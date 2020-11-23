Kaymakam Demir’den Öğretmenler Günü mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü tebrik etti.

Her bir öğretmenin, binlerce yüreğe ışık tutarak ülkemizin geleceğini aydınlatmayı ulvi bir vazife olarak gördüğünü belirten Kaymakam Demir, şunları söyledi:

“Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, “Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir” diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır. Genç nesillerimizin, ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı yetişmesi için eşine az rastlanır bir fedakarlık örneği sergileyen öğretmenlerimize gönül kapımız daima açıktır.

Kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu pandemi süreci ve Covid-19 salgını karşısında da çözüm odaklı hizmet anlayışı ve özverili çalışmaları ile çocuklarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi bizler için aynı fedakarlığı sergilemişlerdir. Aylardır verilen bu çaba, öğretmenlik mesleğinin gerçek bir emek, özveri, sabır ve hoşgörü mesleği olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İlçemizde bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getiren bütün öğretmenlerimizi ve milli eğitim camiamızı kutluyorum.

Elbistan’ımızın eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutluyor, sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum.”