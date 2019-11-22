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Kaymakam Demir’den Öğretmenler Günü mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin, ülkenin aydınlık geleceğinin ve güçlü yarınlarının mimarları olduklarını söyledi.

Kaymakam Demir’den Öğretmenler Günü mesajı
 Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Öğretmenlerin, üstlendikleri misyon doğrultusunda yeni nesiller yetiştirerek, toplumların şekillenmesinde bir anahtar vazifesi gördüğünü belirten Kaymakam Demir, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk “Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün değerli öğretmenlerimiz olduğuna işaret etmiştir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin almış olduğu bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirdiklerine ve bundan sonra da getireceklerine, genç nesillerin vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin birer timsali olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına ve ülkemizi hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak yolda kararlılıkla yürüyeceklerine yürekten inanıyorum.

Öğretmenlik mesleği; sınırları okul duvarlarıyla çizilemeyecek kadar geniş, vatan sevgisiyle topluma öncülük görev ve misyonu üstlenmiş kutsal ve saygın bir meslektir. Öğretmenlerimiz bu bilinç ile yüklendikleri bu yüce sorumluluğu yerine getirmede büyük fedakârlıklar göstermektedir. Elbistan’ımızın eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutluyor, sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.


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