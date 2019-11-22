Öğretmenlik mesleği; sınırları okul duvarlarıyla çizilemeyecek kadar geniş, vatan sevgisiyle topluma öncülük görev ve misyonu üstlenmiş kutsal ve saygın bir meslektir. Öğretmenlerimiz bu bilinç ile yüklendikleri bu yüce sorumluluğu yerine getirmede büyük fedakârlıklar göstermektedir. Elbistan’ımızın eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutluyor, sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Demir’den Öğretmenler Günü mesajı
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin, ülkenin aydınlık geleceğinin ve güçlü yarınlarının mimarları olduklarını söyledi.
22 Kasım 2019 Cuma 17:48
Öğretmenlik mesleği; sınırları okul duvarlarıyla çizilemeyecek kadar geniş, vatan sevgisiyle topluma öncülük görev ve misyonu üstlenmiş kutsal ve saygın bir meslektir. Öğretmenlerimiz bu bilinç ile yüklendikleri bu yüce sorumluluğu yerine getirmede büyük fedakârlıklar göstermektedir. Elbistan’ımızın eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutluyor, sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.