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Kaymakam Demir’den Mutlucan Şeker’e duman uyarısı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, artan şikayetler üzerine Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yönetimini, tesisin bacasından kaynaklanan hava kirliliğine karşı önlem almaları yönünde uyardı.

Kaymakam Demir’den Mutlucan Şeker’e duman uyarısı
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Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın bacasından atmosfere yayılan siyah duman, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Pancar işleme esnasında özellikle de akşam saatlerinde fabrikanın kazan bacasından salınan ve yüzlerce metre yükseğe çıkan siyah dumanlar, Elbistan’ın üstünü kaplıyor. Bu dumandan, en çok fabrikaya yakın bölgede bulunan Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki vatandaşlar etkileniyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu konuda vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek’le görüştü. Kaymakam Demir; fabrikanın bacasından kaynaklı duman rahatsızlığı hususunda Fabrika Şimşek’ten bilgi istedi.

Yapılan görüşmede, fabrika müdürü Şimşek, duman konusunun en kısa sürede çözüleceği bilgisini verdi.

Kaymakam Demir, konunun takipçisi olduklarını ve durumun tekrarı halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün gerekli idari işlemleri başlatacağını söyledi.

 


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Kaymakam Demir’den Mutlucan Şeker’e Duman Uyarısı
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