Kaymakam Demir’den Muhtarlar Günü mesajı

Kaymakam Demir, mesajında, muhtarlık müessesesinin; toplumsal hayatın önemli bir yapı taşı olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların devlete ulaşma noktasında ilk kapılarının muhtarlar olduğunu söyledi.

Hizmetlerinden dolayı ilçedeki tüm muhtarlara teşekkür eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Muhtarlarımız, mahallelerde devletimizin ilk muhatap aldığı mercidir. Görev yaptıkları mahalleleri, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak en iyi bilen muhtarlarımız, vatandaşlarımıza hizmetlerin götürülmesi noktasında en büyük yardımcılarımızdır. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlıklarımız olmaktadır. Bizler de muhtarlarımıza elimizden gelen tüm desteği göreve geldiğimiz günden itibaren vermekteyiz ve vereceğiz. Vatandaşın sorunlarını en yakından bilen ve onlarla iç içe olan muhtarlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Demir, “Muhtarlık müessesi, en ücra yerleşim yerinde bile sevinçte ve hüzünde halkının her zaman yanı başında ve hizmetindedir. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görev yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle; çok önemli bir vazifeyi yerine getirmekle mükellef olduklarına inandığım muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.