Kaymakam Demir’den müftülük personeline teşekkür

Küresel salgına dönüşen koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçemizde 65 yaş üstü kimsesi olmayan veya bakıma muhtaç bulunan vatandaşlara hizmet vermek üzere İlçe Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında kurulan Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Birçok kamu kurumunun personellerinden oluşan Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu, kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların bu süreçte evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılıyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, söz konusu vatandaşların pandemiden korunması için çaba gösteren İlçe Müftülüğü personellerine teşekkür etti.

Kaymakam Demir, yayımladığı teşekkür mesajında, “Bu süreçte özverili çalışmalarıyla sürecin başından bu güne kadar azim ve gayret ile kent merkezi ve kırsal mahallelerimize mesai mefhumu olmaksızın 7/24 ilaç, mama, maaş çekim, teslim ve ekmek dâhil birçok hizmeti sorumluluk bilinciyle yaşlı ve kimsesi olmayan veya yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza Elbistan Kaymakamlığı Vefa Destek Gurubu gönüllüsü olarak hizmet götüren Elbistan Müftülüğü çalışanlarımıza Elbistanlı hemşerilerim adına teşekkür ederim. Sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.











