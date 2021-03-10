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Kaymakam Demir’den Miraç Kandili mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yayımladığı mesajla İslam âleminin ve Elbistanlıların Miraç Kandilini kutladı.

Kaymakam Demir’den Miraç Kandili mesajı
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yayımladığı mesajla İslam âleminin ve Elbistanlıların Miraç Kandilini kutladı.

 Kaymakam Özkan Demir, mesajında şu sözlere yer verdi:

 “Miraç Kandili, biz insanlar için Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, O’nun ilahi teveccühüne mazhar olabilme anlamlarını içeren müstesna bir gecedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.s), Allah'ın emri üzerine Cebrail (a.s) rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışarak, bu gece vesilesiyle insanları birbirine yaklaştıracak, sevgi ve kardeşliğin yollarını aramalıyız. Yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, birlik beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz Miraç Kandilinin İslam alemine, ülkemize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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