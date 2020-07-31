Kaymakam Demir’den Kurban Bayramı mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; bayramlarda kardeşlik ve paylaşma duygusunun pekiştiğine değinerek, bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesini diledi.

Kaymakam Demir, pandemi süreci kapsamında alınan tedbirlere değindiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı, bizlere, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi teminat altına alan çok önemli değerlere hayatiyet kazandırma fırsatını sunmaktadır. Fedakarlığın, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve yardımlaşmanın en güzel ifadesini bu günlerde yaşama ve yaşatma imkanı bulmaktayız. Koronavirüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde maalesef bu bayramı da biraz farklı geçireceğiz. Kovid-19 pandemi tedbirleri kapsamında kutlanacak olan Kurban Bayramımızda yapılacak bayramlaşma ziyaretlerinde kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda tedbirlere riayet edilmesini rica ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu hassas süreci en az sıkıntıyla atlatabilmek ailemiz, yakınlarımız ve tüm halkımızın sağlığı, huzuru ve geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bizler, her birimiz önce ailemiz, yakınlarımız sonra da içinde bulunduğumuz toplum ve aziz milletimizin sağlığı açısından üzerimize düşen manevi vecibe ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Tüm hemşerilerimizin; huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temin etmek üzere gerekli güvenlik ve trafik kurallarına uymalarını; ailelerini ve milletimizi üzüntüye sevk edecek durumlara mahal vermemelerini istirham ediyorum. Bu vesileyle, milletimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliği uğrunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Bayramın tüm ülkemizde ve Elbistan’da, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”