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Kaymakam Demir’den jandarmaya teşekkür ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, başta Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki üstün gayretleri olmak üzere kolluk görevlerindeki çalışmalarından dolayı jandarma personellerine teşekkür etti.

Kaymakam Demir’den jandarmaya teşekkür ziyareti
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, beraberindeki Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gücük Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Kovid-19 sürecinde kırsal mahallelerde özveri ile çalışan İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür eden Kaymakam Demir, yaptığı açıklamasında; “Bu Ramazan ayında gece ve gündüz demeden ‘Vefa Destek Gönüllüsü’ olarak hizmet veren kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Kırsal mahallelerimizde hizmetin devamlılığını sağlayan ayrıca asayiş yönünden eksiksiz ve aksatılmadan güvenliği sağlayan tüm jandarma personelimize minnettarım. Önümüzdeki zorlu süreçte ‘Vefa Destek Hizmetlerinin’ yanı sıra terör faaliyetleri, terör konuşlanması gibi faaliyetlere kırsalda göz açtırmayan, saldırılara maruz kalan tüm kolluk görevlisi personelimize Elbistan halkı ve şahsım adına teşekkür ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


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