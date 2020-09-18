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Kaymakam Demir’den Gaziler Günü mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Kaymakam Demir, gazilerin, vatanımızın ve bayrağımızın kutlu bekçileri olduğunu söyledi.

Kaymakam Demir’den Gaziler Günü mesajı
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Türk milletinin her bir ferdinin tarih boyunca vatanı, istiklali ve bayrağı uğruna şehit olmayı veya gazilik rütbesine ulaşmayı en büyük gurur saydığını belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Milletimizin her bir ferdi, şanlı tarihimiz boyunca şehitlik nasip olduğunda nurlanmayı, gazilik nasip olduğunda onurlanmayı kendisine bahşedilen en büyük mertebe bilmiştir. Bu aziz millet, atalarımızdan bizlere miras kalan anlayışıyla onlardan devraldığımız kutlu bayrağı dalgalandırmaya devam edecek, istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktan bir an bile geri durmayacaktır.

Milletimiz şehitlerini, şehitlerinin emanetlerini ve gazilerimizi daima başının üzerinde tutacaktır. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, eşsiz fedakarlıklarını örnek kabul ettiğimiz gazilerimizin, taşıdıkları şerefe ve değerli kişiliklerine yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, sorunları ile yakından ilgilenerek onlara olan vefa borcumuzu ödemek için devlet ve millet olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizin bizlere emanet ettiği tüm yakınları ile gazilerimize, devletimizin ve aziz milletimizin gönül ve şefkat kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum."


Yerel Manşetler
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Kaymakam Demir’den Gaziler Günü Mesajı
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