Kaymakam Demir’den Gaziler Günü mesajı

Kaymakam Demir, mesajında, “Milletimizin her bir ferdi, tarih boyunca şehitlik nasip olduğunda nurlanmayı, gazilik nasip olduğunda onurlanmayı kendisine bahşedilen en büyük mertebe bilmiştir” dedi.

Milletimizin bekasının da şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkün olduğuna dikkati çeken Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast edenler, karşılarında daima “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile dimdik duran sağlam bir milli iradeyi bulmuşlardır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde yaşamaya devam etmektedir. Vatan için canlarını ortaya koyan gazilerimizin yaşamlarını değerli kişiliklerine yaraşır imkanlar altında sürdürmelerini sağlamayı da en önemli sorumluluk olarak kabul ediyoruz.

Bu vesileyle 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'mareşal' rütbesi ve 'gazilik' unvanının verildiği gün olan 'Gaziler Günü'nü kutluyor, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum."