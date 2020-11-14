banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Demir’den esnafa teşekkür belgesi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Hükümet Konağının tadilat işlemlerinde destek ve katkı sunan esnafa teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Demir’den esnafa teşekkür belgesi
banner17
banner43

Elbistan’da doğalgaz ve kömür alanlarında faaliyet gösteren Bektaşoğulları Kömür Satış Dağıtım Doğalgaz Satış Pazarlama ve Montaj Hizmetleri Ltd. Şti. firması, Hükümet Konağının ana girişinde bulunan 2 adet kapının, otomatik kapıya dönüşmesi için maddi destek ve katkıda bulundu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, firma yöneticisi Erkan Kaya’ya bu desteğinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

 Kaymakam Demir, “ Hükümet Konağı bina ana giriş kapısının iki adet otomatik kapıyı dönüştürülmesinde yapmış olduğunuz maddi katkı ve desteklerinizden dolayı kamu adına size teşekkür eder; bundan sonraki iş hayatınızda muvaffakiyetler dilerim” ifadelerini kullandı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Demir’den Esnafa Teşekkür Belgesi