Kaymakam Demir’den esnafa teşekkür belgesi

Elbistan’da doğalgaz ve kömür alanlarında faaliyet gösteren Bektaşoğulları Kömür Satış Dağıtım Doğalgaz Satış Pazarlama ve Montaj Hizmetleri Ltd. Şti. firması, Hükümet Konağının ana girişinde bulunan 2 adet kapının, otomatik kapıya dönüşmesi için maddi destek ve katkıda bulundu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, firma yöneticisi Erkan Kaya’ya bu desteğinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Demir, “ Hükümet Konağı bina ana giriş kapısının iki adet otomatik kapıyı dönüştürülmesinde yapmış olduğunuz maddi katkı ve desteklerinizden dolayı kamu adına size teşekkür eder; bundan sonraki iş hayatınızda muvaffakiyetler dilerim” ifadelerini kullandı.