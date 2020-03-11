banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Demir’den Elbistanspor Store’ye hayırlı olsun ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistanspor’un lisanlı ürünlerinin satıldığı Elbistanspor Store Mağazası’nı ziyaret etti.

Kaymakam Demir’den Elbistanspor Store’ye hayırlı olsun ziyareti
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Kulübe maddi destek sağlamak amacıyla Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde açılan Elbistanspor Store’de, çocuk, bayan ve erkekler için tişört, forma, şapka, sweatshirt, ceket gibi kulübe ait lisanslı ürünlerin satışı yapılıyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’le birlikte mağazayı gezerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Mağaza görevlilerinden ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alan Kaymakam Demir, “Elbistanspor, ilçemizin köklü spor kulübü. Elbistanspor’un bulunduğu noktadan daha üst liglerde yer alması ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmesi gerektiğine inanıyorum. Takımımızın maddi yönden desteklenmesi noktasında bu mağazanın önemli bir işlevi olacağını düşünüyorum. Hem çocuklara, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik olarak değişik ürünlerin olması güzel. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Demir’den Elbistanspor Store’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.