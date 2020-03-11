Kaymakam Demir’den Elbistanspor Store’ye hayırlı olsun ziyareti

Kulübe maddi destek sağlamak amacıyla Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde açılan Elbistanspor Store’de, çocuk, bayan ve erkekler için tişört, forma, şapka, sweatshirt, ceket gibi kulübe ait lisanslı ürünlerin satışı yapılıyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’le birlikte mağazayı gezerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Mağaza görevlilerinden ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alan Kaymakam Demir, “Elbistanspor, ilçemizin köklü spor kulübü. Elbistanspor’un bulunduğu noktadan daha üst liglerde yer alması ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmesi gerektiğine inanıyorum. Takımımızın maddi yönden desteklenmesi noktasında bu mağazanın önemli bir işlevi olacağını düşünüyorum. Hem çocuklara, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik olarak değişik ürünlerin olması güzel. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



