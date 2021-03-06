Kaymakam Demir’den Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kadim tarihimiz boyunca kadınların, sevgi, saygı, şefkat, adalet ve merhametin timsali olarak kabul edildiğine dikkati çeken Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kadınlarımız, her zaman tüm sevdikleri için ellerini nasır, gönlünü hasır etmiştir” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bir toplumun uygarlık ufkunda kat ettiği yolun kadına verilen değer ve saygınlık ile eş tutulması gerçeğini en iyi bilen ve hayatın her alanına yayan milletlerin en müstesnası Türk milletidir. Kadınlarımız, tarih boyunca toplumumuzun mimarı olmuştur. Ana olmuş, eş olmuş; cephede kahraman olmuş ve ülkemize istikamet çizmiştir. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bu gün de eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan, iş hayatına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasında öncülük eden kadınlarımız, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için başrol üstlenmektedir.”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, kadınların toplumun yolunu aydınlatan bir ışık olduğunun altını çizerek, “Kadınlarımızın, toplumumuzun ve ülkemizin daha güçlü ve müreffeh yarınlara ulaşmasında emeği, alın teri ve duası olduğunu unutmamalıyız. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.