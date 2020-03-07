Kaymakam Demir’den Dünya Kadınlar Günü mesajı

Demir, mesajında, kadınların toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekerek, “Türk kadını, tarih boyunca toplumumuzda daima şefkatin, özverinin, sevginin kaynağı olmuştur” dedi.

Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Türk toplum ve aile ve kültür yapısında her zaman müstesna bir yerde tutulan kadınlarımız, aile kurumunun temel taşı, değerlerinin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olmuştur. Annelik gibi kutsal görevi layıkıyla yerine getiren, bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat ve iş dünyasında önemli başarılara imza atan kadınlarımız, geleceğimizin güvencesidir. ‘Anne’ olarak baş tacı ettiğimiz kadınlarımız, istiklal ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı da en ön saflarda mücadele ederek büyük fedakarlık örneği sergilemiştir. Toplumun ve ailenin çekirdeği olan kadınlarımız, ilk öğretmen olarak çocuklarımızın vatanına, milletine ve milli değerlerine bağlı birer fert olarak yetişmeleri için de önemli bir görevi ifa etmektedir” ifadelerini kullandı.

Huzurlu ve sağlıklı toplum için kadınların hak ettiği değeri görmesi ve yaşamın her alanında daha fazla söz sahibi olması gerektiğinin de altını çizen Kaymakam Demir, kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Kaymakam Demir, mesajını, “Kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet olgusu ve bunun yol açtığı derin toplumsal sorunlar bizleri üzmektedir. Toplumun bütün bireyleri olarak şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak görmeliyiz. Bu duygularla, güzel ülkemizin geleceği ve bekası için şehit olan tüm kadınlarımızı şükran ve minnetle yâd ediyorum. Şiddetin kurbanı olarak yaşamlarını yitiren kadınlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum” temennileri ile tamamladı.