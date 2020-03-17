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Kaymakam Demir’den Çanakkale Zaferi mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir’den Çanakkale Zaferi mesajı
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Kaymakam Demir, 105 yıl önce yedi düvele karşı kazanılan ve ‘Çanakkale geçilmez’ sözü ile tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin, bir milletin bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu söyledi.

Kaymakam Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105.yıldönümünü kutlamanın gururunu ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. O günün imkânsızlıklarına rağmen, aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı bu zafer, hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiştir. Çanakkale Zaferi, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır.

Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin bekasını hedef almaya çalışanlar geçmişte olduğu gibi bugün de karşılarında Çanakkale ruhunu bulmuşlardır. Bizler, 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir inanç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutluyor, bu zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”


Yerel Manşetler
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Kaymakam Demir’den Çanakkale Zaferi Mesajı
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