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Kaymakam Demir’den Berat Kandili mesajı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir’den Berat Kandili mesajı
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Kaymakam Demir, mesajında, “Böyle müstesna geceler, milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma ve kaynaşmaların doruğa çıktığı kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır” dedi.

Berat Kandili’nin aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi olduğunu hatırlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Berat Kandili, bizlere Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğretir. Gönül dünyamızı temizleme imkanı tanıyan bu gece, ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum

Bu vesileyle, çok değerli Elbistanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Berat Kandilini kutlar; tüm dünya ile birlikte ülkemizi de saran Covid-19 pandemisi sebebiyle toplumsal olarak yaşadığımız bu zor süreçte,  bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, sağlık, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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Kaymakam Demirden Berat Kandili Mesajı